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Выплата 10000: смогут ли получить деньги опекуны

сегодня 14:54

Фото с сайта pixabay.com

Право на получение путинских 10 000 в сентябре имеют родители детей до 16 лет, которые не подали заявление ранее; пособие смогут получить и опекуны.

Выплату 10 000 на детей до 16 лет россияне получали в июне и июле. Получить деньги в сентябре могут и опекуны, которые не получали деньги от государства ранее.

Правила подачи для приёмных семей несколько отличаются. Через портал госуслуг подать заявку не получится. В ПФР пояснили, что придётся подавать заявление лично.

«Нужно подать заявление лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи», — пояснили в ПФР.

Подать заявление на пособие можно до 30 сентября 2020 года включительно.

Напомним, получить 3000 на ребёнка в сентябре могут безработные родители. Постановление о продлении пособия подписал Мишустин.

Автор:
Денис Калин

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