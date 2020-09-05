Выплата 10000: в какой срок путинские пособия перечисляют на карту

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Выплату на детей до 16 лет 10 тысяч рублей получить можно в сентябре, если не оформляли заявление ранее; деньги перечисляют на карту заявителю в установленные сроки.

Тем, кто не получал пособие ранее, деньги в сентябре перечислят на карту сразу за два месяца – июнь и июль. Однако решение о выплате принимается не сразу.

В целом, как сообщается на сайте Пенсионного фонда, срок рассмотрения заявления и начисления выплаты — 8 рабочих дней: 5 рабочих дней с момента обращения предусмотрено на рассмотрение заявления и 3 рабочих дня с момента принятия положительного решения — на перечисление выплаты.

Выплата 10 000 рублей предусмотрена в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса для граждан РФ, проживающих на территории России. Дети также должны быть гражданами РФ, при этом не важно – рождённый или усыновлённый ребёнок. В льготную группу входят дети, родившиеся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Напомним, получить путинские 10 тысяч на детей могут также приёмные семьи.