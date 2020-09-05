Выплата 28 511 рублей: кто получит новую выплату от государства в сентябре

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Субвенции на новые выплаты регионам выделило правительство РФ из федерального бюджета; пособия получат беременные жёны призывников.

Размер единовременных пособий беременным жёнам призывников в этом году составил 28 511 рублей. Также помощь государства рассчитана на поддержку детей призывников ежемесячными выплатами. О том, что постановление о назначении субвенций регионам вступило в силу, сообщила «Парламентская газета».

С 1 февраля 2020 года размер пособия беременным жёнам призывников составляет 28 511 рублей. Эта сумма не зависит от размеров доходов и других факторов.

Подать заявление на получение пособия можно в соцзащите или МФЦ. Для этого понадобятся несколько документов:

− заявление;

− медицинская справка из женской консультации;

− справка из военной части;

− свидетельство о заключении брака;

− паспорт;

− реквизиты лицевого счёта.

Пособия для детей призывников также не зависят от доходов матери и других факторов. Его размер составляет 12 219 рублей в месяц.

Для оформления выплат также понадобится пакет документов:

− заявление;

− документ, удостоверяющий личность;

− свидетельство о рождении ребёнка;

− справка из воинской части о прохождении отцом ребёнка военной службы по призыву;

− реквизиты банковского счёта, куда будет перечисляться данное пособие.

В постановлении указывается, что регионы также получат субвенции на выплату других видов пособий. Среди получателей – лица, не подлежащие обязательной службе (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), и лица, уволенные в связи с ликвидацией организаций.

Напомним, выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет предлагают увеличить в два раза. Таким образом, уже к 1 января 2021 года их размер в среднем может составить 11 тысяч рублей.