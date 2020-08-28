Живая изгородь из роз и трамвай украсят сквер за оперным театром в Новосибирске

Фото предоставлены пресс-центром мэрии Новосибирска

В сквере за театром оперы и балета начался второй этап реконструкции; уже в следующем году новосибирцы увидят там совсем новую зелёную зону с необычными цветами и тенистыми аллеями.

Второй этап по приведению в порядок зелёной зоны за оперным театром стартовал 11 сентября. Специалисты управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска и МКУ «Горзеленхоз» высадят деревья и кустарники, заменят покрытия дорожек – создадут новое место притяжения.

Вдоль трамвайных путей высадят живую изгородь из 100 роз морщинистых. Дендрологи и ландшафтные архитекторы предложили именно эти необычные растения, потому что им привычен наш климат – они смогут пережить зиму. Помимо этого, в сквере высадят крупномерные деревья, кустарники и другие цветущие растения.

«Начинается второй этап и это очень хорошая новость для жителей Центрального района, которые давали такой наказ. Долгое время сквер был в запущенном состоянии и сегодня приобретает новый облик», — отметил заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов.

На реконструкцию сквера направят 11 млн рублей, которые сэкономили на праздновании Дня города, отменённого из-за коронавируса.

«Сначала эти деньги хотели инвестировать на другие цели, но депутаты выступили с идеей вложить их в благоустройство сквера, и мэр нас поддержал», — рассказал Ренат Сулейманов.

Облагородить сквер за оперным театром просили и жители Центрального округа — такой наказ они давали депутатам.

В итоге в прошлом году здесь убрали аварийные деревья, сделали санитарную обрезку. В этом году планируют высадить 2,5 тысяч деревьев и кустарников, заменить покрытие дорожек, установить освещение и сделать ливневую канализацию.

Проект благоустройства сквера разрабатывала в прошлом году архитектурная мастерская «Адаптик-А». Дизайн-проект и концепция были одобрены жителями города.

«Мы разработали проектно-сметную документацию и вышли на торги. До конца строительного сезона планируем провести работы по устройству твердых покрытий: будут заменены покрытия всех дорожек в сквере, проложено освещение, которое сейчас полностью отсутствует, отремонтированы ливневые колодцы», – отметила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

В рамках проекта благоустройства в сквере установят лавочки и урны, в следующем году – новый модульный туалет на месте существующего разрушенного строения. В качестве арт-объекта архитекторы предложили установить трамвай, который станет достопримечательностью и местом встреч молодых скейтеров, которые здесь оборудовали скейт-площадку. К слову, площадка сохранится – она учтена новым дизайн-проектом. Для неё сделают новое бетонное основание, установят световые мачты. Рядом со скейт-площадкой будет сцена.

«Мы занимаемся и другими скверами города, их около сотни: сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе, сквер на пересечении улиц Кирова и Шевченко, «Кировский» напротив администрации Кировского района. Так как у нас действует федеральная программа по формированию комфортной городской среды, в этом году мы проектируем новый парк в пойме реки Каменки по улицам Адриена Лежена и Есенина. В следующем году проект будет утверждён и разработана проектно-сметная документация», – уточнила Мария Сергеевна.

Завершить реконструкцию сквера за театром оперы и балета планируют в этом году до наступления зимних холодов.

«Думаю, что уже в следующем году он станет одним из любимых уютных уголков отдыха для новосибирцев», — отметил Ренат Сулейманов.

Напомним, в новосибирском сквере Героев революции также появится стена из лип.