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Артемий Лебедев привлёк внимание ФСБ высказываниями о монументе «Родина-мать зовёт!» и черкесах

сегодня 03:30

Фото Instagram

Народная мудрость советует думать, прежде, чем говорить; скандальный дизайнер Лебедев понесёт ответственность за свой длинный язык.

Заявление в Федеральную службу безопасности поступило от председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры Москвы и члена исполкома Международной черкесской ассоциации Юрия Агирбова. Ведомство начало проверку комментариев Лебедева относительно скульптуры на Мамаевом кургане и про черкесов. Сообщение разместило РИА «Новости».

Агирбов высказал неудовольствие содержанием двух видео, размещённых Артемием в YouTube в июле и августе текущего года. Скульптура удостоилась от Лебедева эпитета «уродская», черкесы также удостоились уничижительного комментария. Лебедеву инкриминируются три статьи Уголовного кодекса РФ.

Напомним, 11 сентября ФСБ изъяло в Сибири золота на 17 млн рублей.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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