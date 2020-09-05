Бабьему лету быть: синоптик рассказал, когда в Новосибирске потеплеет

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Холодная погода в Новосибирске установилась с начала сентября; синоптик пообещал, что новосибирцы ещё смогут погреться на солнце к концу месяца.

Бабье лето придёт в Новосибирск не раньше, чем в конце сентября. Потепление, обещанное сибирякам в начале следующей недели, не будет долгим. Такими прогнозами поделился с «РИА Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

После 21 сентября бабье лето придёт в северо-западную часть страны, затем оно наступит в центре европейской России, и только после этого наступит очередь Урала и Сибири.

Варакин также заявил, что тёплая погода в начале следующей недели в Новосибирске по продолжительности не дотягивает до понятия бабьего лета. Его наступления сибирякам придётся ещё подождать.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в выходные 12 и 13 сентября в Новосибирск придёт тёплая погода. Столбик термометра может подняться до +26 градусов.