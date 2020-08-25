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Бизнес, поставленный на поток: в Новосибирске задержаны виновники многочисленных угонов дорогих машин

сегодня 16:31

Фотографии с сайта pixabay.com

За два года трое мужчин угнали пять дорогих автомобилей; проводится проверка причастности обвиняемых к другим преступлениям.

Полицейские задержали в Новосибирске серийных угонщиков иномарок. За два года трое мужчин угнали пять автомобилей: они прятали их в своих гаражах, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что с прошлого по нынешний год трое мужчин возрастом 34, 36 и 37 лет угнали пять иномарок: две «Хендай ix35», «Хонда ЦРВ», «Мазда 3» и «Тойота Рав-4». Известно также, что один из задержанных уже был ранее судим за разбой, вымогательство и кражу.

В результате обыска гаражей подозреваемых были обнаружены и изъяты два угнанных автомобиля, брелоки от сигнализации, устройство для подавления сигнала сотовой связи, gps-трекер, 12 сотовых телефонов, 18 сим-карт, 4 радио, устройство для поворота замков зажигания, ключи от гаражей, номера от машин, договоры купли-продажи, запчасти других автомобилей и личные вещи.

Мужчин уже допросили и задержали. Проводится проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям, произошедшим в Новосибирской области.

Напомним, 25 августа правоохранители опубликовали видеозапись погони за автоугонщиками в Новосибирске.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

угон
полиция
автомобили
задержали
Новосибирск

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