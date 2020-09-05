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Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом в Новосибирске: сообщение оперативного штаба

сегодня 12:35

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Общее количество заражённых в Новосибирске превысило 12 000; с начала пандемии умерли 390 пациентов.

По данным оперативного штаба, на утро 12 сентября в регионе зарегистрировано 12 044 случая COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе 712 – у детей. 10 833 человек выписаны с выздоровлением (+58 за сутки).

Скончался ещё один мужчина, ему было 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 390 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 3 пациента.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 941.

В больницы районов области госпитализированы 442 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 459 812 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 222 жителя области, 38 856 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 592 обращения, госпитализированы 27 пациентов.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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