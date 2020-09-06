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Бросался в прохожих бутылками: в Новосибирске с балкона 7-го этажа упал пьяный мужчина

вчера 18:46

Фото 54.mchs.gov.ru

Пьяный мужчина бродил по перилам балкона и бросался в прохожих бутылками; упав с 7-го этажа, мужчина скончался на месте.

Сегодня около 17:20 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что по перилам балкона, расположенного на 7-м этаже дома по улице Петухова, в состоянии алкогольного опьянения ходит мужчина и кидается в прохожих пустыми бутылками. СУ СКР по Новосибирской области проводит проверку.

Бдительные граждане вызвали полицию. Однако до приезда правоохранителей мужчина, потеряв равновесие, упал с балкона. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

"По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. На месте работает следователь", — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Правоохранители пытаются установить личность погибшего. Опрашиваются соседи и очевидцы.

На вид мужчине около 30-40 лет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, вчера пьяная россиянка сбила на машине шестилетнюю дочь и уехала с места ДТП.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

происшествие
мужчина
погиб
Новосибирск
пьяный

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