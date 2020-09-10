«Дёшево смотрится»: Оксану Самойлову раскритиковали за новый цвет волос

Фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова решилась на смелый эксперимент с волосами; блогер похвасталась новым образом в соцсетях.

Жену скандального рэпера Джигана Оксану Самойлову раскритиковали за новый цвет волос. Блогер-миллионник опубликовала снимки в новом образе на свой странице в Instagram.

По её словам, последние два года она мечтала покрасить волосы в розовый цвет, но отговаривала себя из-за возраста.

«Недавно я поняла,что просто обязана осуществить эту мечту)))потому что ещё лет через 5 это будет выглядеть ещё страннее)) Не знаю сколько так прохожу и когда мне надоест ,но вернуться в темный никогда не поздно ))) короче беру от жизни всё», — написала Самойлова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бэки со съёмочки сегодня)))😎какой образ нравится больше всех?))) Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 10 Сен 2020 в 11:20 PDT

Некоторые отметили, что новый цвет к лицу Оксане. Что с новой причёской она скинула несколько лет и стала копией своей дочери Леи.

Однако нашлись те, кто раскритиковал Самойлову за перемены: «Прикольно, но по качеству как-то не очень, дешево смотрится!»; «По-моему, абсолютно не идет... Но уже поздно, конечно, что-либо в принципе обсуждать».

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