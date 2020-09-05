Ещё 119 человек стали жертвами коронавируса в России: сообщение оперативного штаба

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За сутки коронавирус нашли у 5 488 человек; ещё 119 пациентов умерли.

За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22,4 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 428 человек.

🔸 Москва — 670

🔸 Санкт-Петербург — 203

🔸 Московская область — 170

🔸 Ростовская область — 159

🔸 Нижегородская область — 156

🔸 Ставропольский край — 135

🔸 Свердловская область — 128

🔸 Воронежская область — 115

🔸 Ульяновская область — 110

🔸 Самарская область — 106

🔸 Саратовская область — 101

🔸 Красноярский край — 101

🔸 Волгоградская область — 97

🔸 Оренбургская область — 96

🔸 Кемеровская область — 93

🔸 Краснодарский край — 90

🔸 Пензенская область — 90

🔸 Республика Калмыкия — 88

🔸 Архангельская область — 83

🔸 Республика Дагестан — 83

🔸 Иркутская область — 76

🔸 Ханты-Мансийский АО — 75

🔸 Хабаровский край — 72

🔸 Приморский край — 71

🔸 Республика Крым — 70

🔸 Челябинская область — 69

🔸 Республика Саха (Якутия) — 69

🔸 Мурманская область — 68

🔸 Кировская область — 66

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 63

🔸 Республика Коми — 61

🔸 Удмуртская Республика — 61

🔸 Алтайский край — 61

🔸 Пермский край — 59

🔸 Республика Алтай — 55

🔸 Омская область — 55

🔸 Томская область — 55

🔸 Забайкальский край — 51

🔸 Астраханская область — 50

🔸 Тюменская область — 50

🔸 Новосибирская область — 50

🔸 Орловская область — 49

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 48

🔸 Республика Бурятия — 48

🔸 Костромская область — 47

🔸 Ярославская область — 44

🔸 Белгородская область — 42

🔸 Ивановская область — 41

🔸 Республика Ингушетия — 41

🔸 Вологодская область — 39

🔸 Псковская область — 38

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 37

🔸 Сахалинская область — 37

🔸 Курская область — 36

🔸 Ленинградская область — 36

🔸 Брянская область — 35

🔸 Калужская область — 35

🔸 Магаданская область — 34

🔸 Рязанская область — 33

🔸 Республика Хакасия — 33

🔸 Владимирская область — 32

🔸 Липецкая область — 32

🔸 Республика Башкортостан — 30

🔸 Республика Мордовия — 30

🔸 Амурская область — 30

🔸 Республика Северная Осетия — 29

🔸 Курганская область — 29

🔸 Тамбовская область — 28

🔸 Республика Карелия — 28

🔸 Калининградская область — 27

🔸 Камчатский край — 27

🔸 Тульская область — 26

🔸 Новгородская область — 26

🔸 Республика Тыва — 26

🔸 Республика Татарстан — 25

🔸 Чувашская Республика — 25

🔸 Тверская область — 24

🔸 Республика Адыгея — 21

🔸 Республика Марий Эл — 21

🔸 Смоленская область — 13

🔸 Севастополь — 12

🔸 Еврейская АО — 7

🔸 Чеченская Республика — 4

🔸 Ненецкий АО — 1

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.