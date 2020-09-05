Ещё 119 человек стали жертвами коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
За сутки коронавирус нашли у 5 488 человек; ещё 119 пациентов умерли.
За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22,4 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 428 человек.
🔸 Москва — 670
🔸 Санкт-Петербург — 203
🔸 Московская область — 170
🔸 Ростовская область — 159
🔸 Нижегородская область — 156
🔸 Ставропольский край — 135
🔸 Свердловская область — 128
🔸 Воронежская область — 115
🔸 Ульяновская область — 110
🔸 Самарская область — 106
🔸 Саратовская область — 101
🔸 Красноярский край — 101
🔸 Волгоградская область — 97
🔸 Оренбургская область — 96
🔸 Кемеровская область — 93
🔸 Краснодарский край — 90
🔸 Пензенская область — 90
🔸 Республика Калмыкия — 88
🔸 Архангельская область — 83
🔸 Республика Дагестан — 83
🔸 Иркутская область — 76
🔸 Ханты-Мансийский АО — 75
🔸 Хабаровский край — 72
🔸 Приморский край — 71
🔸 Республика Крым — 70
🔸 Челябинская область — 69
🔸 Республика Саха (Якутия) — 69
🔸 Мурманская область — 68
🔸 Кировская область — 66
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 63
🔸 Республика Коми — 61
🔸 Удмуртская Республика — 61
🔸 Алтайский край — 61
🔸 Пермский край — 59
🔸 Республика Алтай — 55
🔸 Омская область — 55
🔸 Томская область — 55
🔸 Забайкальский край — 51
🔸 Астраханская область — 50
🔸 Тюменская область — 50
🔸 Новосибирская область — 50
🔸 Орловская область — 49
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 48
🔸 Республика Бурятия — 48
🔸 Костромская область — 47
🔸 Ярославская область — 44
🔸 Белгородская область — 42
🔸 Ивановская область — 41
🔸 Республика Ингушетия — 41
🔸 Вологодская область — 39
🔸 Псковская область — 38
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 37
🔸 Сахалинская область — 37
🔸 Курская область — 36
🔸 Ленинградская область — 36
🔸 Брянская область — 35
🔸 Калужская область — 35
🔸 Магаданская область — 34
🔸 Рязанская область — 33
🔸 Республика Хакасия — 33
🔸 Владимирская область — 32
🔸 Липецкая область — 32
🔸 Республика Башкортостан — 30
🔸 Республика Мордовия — 30
🔸 Амурская область — 30
🔸 Республика Северная Осетия — 29
🔸 Курганская область — 29
🔸 Тамбовская область — 28
🔸 Республика Карелия — 28
🔸 Калининградская область — 27
🔸 Камчатский край — 27
🔸 Тульская область — 26
🔸 Новгородская область — 26
🔸 Республика Тыва — 26
🔸 Республика Татарстан — 25
🔸 Чувашская Республика — 25
🔸 Тверская область — 24
🔸 Республика Адыгея — 21
🔸 Республика Марий Эл — 21
🔸 Смоленская область — 13
🔸 Севастополь — 12
🔸 Еврейская АО — 7
🔸 Чеченская Республика — 4
🔸 Ненецкий АО — 1
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.
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