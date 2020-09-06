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Губернатор Андрей Травников проголосовал на выборах депутатов в Новосибирске

сегодня 16:16

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Сегодня, 12 сентября, проходит второй день голосования за депутатов горсовета и заксобрания Новосибирской области; губернатор Андрей Травников уже отдал свой голос за претендентов.

Губернатор Новосибирской области проголосовал на выборах депутатов горсовета и заксобрания региона. Сегодня, 12 сентября, проходит второй день голосования. О появлении Андрея Травникова на избирательном участке сообщила пресс-служба правительства региона.

Андрей Травников отметил, что на избирательные участки привлечено большое количество независимых наблюдателей.

На выборах депутатов в горсовет и заксобрание наблюдателями работает более двух тысяч человек. Их для контроля за ходом голосования на участки направили общественные организации.

В пресс-службе добавили, что с 11 сентября начал работу общественный штаб видеонаблюдения, который осуществляет мониторинг работы участковых комиссий.

Напомним, в первый день голосования 11 сентября свой голос претендентам в горсовет и заксобрание области отдал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Травников Андрей
голосование
Новосибирск

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