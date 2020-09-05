«Хочется человеческого отношения»: жители 10-этажки в Калининском районе три месяца не могут воспользоваться лифтом

Фото Дениса Калина/ Сиб.фм

Спартанские условия для жителей Калининского района устроило местное ЖЭУ. На 10-й этаж новосибирцы поднимаются без лифта уже три месяца. На жалобы в конторе отвечают обещаниями включить лифт, но воз и ныне там, а тащить его по лестнице приходится и инвалидам, и семьям с колясками, и пенсионерам.

Без лифта на три месяца остались жители второго подъезда дома № 8 на улице Земнухова в Калининском районе Новосибирска. Пост с жалобой опубликовал житель дома Леонид в социальном сервисе. С ним и его соседями Натальей и Евгением пообщался корреспондент Сиб.фм.

История злосчастного лифта началась с того, что в ЖЭУ приняли решение о его замене. По словам жильцов, работы начались 6 июля и проводились до 19 августа. В ближайшие дни после окончания ремонта его должны были запустить, но что-то пошло не так, и момента, когда можно будет попрощаться с болью в ногах, так и не наступило.

«Я звонила туда. Сказали ждать ещё две недели. После такое повторилось ещё два раза», – рассказывает Наталья.

Леонид знаком со всеми правилами и формальностями, которые нужно соблюсти при установке лифта. Но он обращает внимание на то, что ремонт закончился давно, а инспектора, который бы принял работу, так и нет.

«Ситуация не меняется просто. Это чистое издевательство, форменное. В том плане, что по регламенту этот срок занимает 70 дней. Но уже через месяц здесь уже не было рабочих. Я выходил каждое утро и слушал – никого там нет, тишина. Я всё понимаю, существуют регламент и другие официальные вещи, но есть ведь человеческое отношение. Ну если закончили работы раньше, то может инспектор снизойти и приехать, чтобы принять лифт», – говорит Леонид.

Казалось бы, ситуация не такая и необычная. Но весь цимес и заключается в том, что такие случаи происходят часто. Все жильцы приобретали квартиры на верхних этажах, зная, что у них будет лифт, на который можно рассчитывать, но получается иначе.

«Та же ситуация была и в первом подъезде. В другом лифт вообще сгорел», – вспоминает Евгений.

Проблема становится глобальной через призму бытовых задач. Местами это становится похоже на абсурд, ведь просто поднять тяжёлые сумки на верхние этажи стало невозможным.

«Мы с дачи не можем приехать сюда жить, потому что просто не сможем унести вещи на свой девятый этаж, – поясняет Наталья. – С дачи сделали заготовки, а как их поднять вообще? Тут сам-то еле поднимаешься».

В таких условиях кажется, что действительно лучше оставаться дома, ведь выйти куда-то – себе дороже. Обычный поход в магазин для жителей этого дома – целая история.

«Сидишь дома и терпишь, когда надо куда-то. Если уже накопится три дела на улице – тогда спускаешься», – признаётся Леонид.

Притом что лифт не функционирует, за его содержание жильцы платят как ни в чём не бывало.

«Такая ситуация, когда тебя замкнули в четырёх стенах и ты в безвыходном положении. Ладно второй этаж, пятый, было бы не страшно», – отмечает Леонид.

Не смешно становится, когда понимаешь, что на верхних этажах дома живут и люди, для которых такие «спартанские» условия стали непреодолимой преградой для нормальной жизни.

«У нас на верхних этажах живут и семьи с детьми, которым приходится коляски таскать, и инвалиды, и пенсионеры», – перечисляет Евгений.

«Я видел своими глазами, как бабушка с восьмого этажа с сумкой еле-еле, каждую ступеньку отмеряя, поднималась. Полдня, наверно, на это потратила. Недавно она просила соседку сходить за продуктами, потому что самой ей нереально туда-сюда бегать», – рассказывает Леонид.

Не понятно, почему из-за проблемы с лифтом жители дома на Земнухова оказались в таком положении. Ещё более не понятно то, почему они должны добиваться её решения, ведь следить за домом – это задача вышестоящих органов.

«Я работаю. У меня голова болит о том, как одеть, обуть ребёнка, на чём и чем он будет писать и что мы будем с ним кушать. По факту я работаю на туалет. А вот дополнительно мне постоянно подкидывают ребусы: как спуститься с девятого этажа, как успеть на работу из-за пробок и так далее», – поясняет Леонид.

Сибирякам неизвестно, когда они смогут подняться в свои квартиры без боли в ногах, и хотят, чтобы внимание на них наконец обратили.

«Очень хочется, чтобы вышестоящие органы отреагировали правильно. От руководителя очень многое зависит. Хотелось бы просто человеческого отношения», – подытожили сибиряки.

Журналист Сиб.фм связался с компанией, которая осуществляла ремонт, и там сообщили, что лифт в доме № 8 по улице Земнухова заработал в пятницу, 11 сентября. Эпопея для жителей дома наконец завершилась.