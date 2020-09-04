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Инвестпрограмму «Газпрома» сократят на 33 млрд больше, чем планировалось

сегодня 02:17

Фото pixabay.com

Неблагоприятная внешняя конъюнктура привела к сокращению инвестиций компании «Газпром»; немалый вклад внёс коронавирус.

Правление «Газпрома» рекомендовало сократить инвестиционную программу до 922,5 млрд рублей, хотя изначально снижение планировалось до 955 млрд. Об этом пишет «Интерфакс».

Сокращение вызвано неблагоприятной экономической конъюнктурой, негатива в которую добавил коронавирус.

Инициатива будет рассмотрена на совете директоров «Газпрома», но источник агентства в корпорации уверен, что решение будет принято.

Эти предложения должен рассмотреть совет директоров ПАО.

Планируется и сокращение финансовых заимствований на 56,5 млрд. При этом, новый лимит уже выбран на 71% за счёт размещения корпоративных облигаций и взятых ссуд.

Напомним, 4 января стало известно, что «Газпром» направит рекордные инвестиции на газификацию страны.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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