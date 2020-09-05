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Избирком рассказал о количестве проголосовавших на досрочных выборах в Новосибирской области

сегодня 14:34

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Стало известно, сколько человек проголосовало на выборах депутатов Новосибирской области в первый день; за депутатов в заксобрание проголосовало уже больше 150 тысяч человек.

Избирком обнародовал данные с первого дня досрочных выборов депутатов в госсовет и заксобрание Новосибирской области. На выборах в заксобрание проголосовало уже более 150 тысяч человек. Информация об этом представлена на сайте Облизбиркома.

11 сентября на выборы в заксобрание Новосибирской области пришли 151 643 избирателя. Это составляет 7,06 % от общего числа голосующих. Среди них 42 011 избирателей из Новосибирска, что составляет 3,71 % от общего числа.

На выборах в горсовет проголосовали 42 811, или 3,60 % избирателей.

Напомним, ранее Сиб.фм подготовил подробную инструкцию, как найти свой участок на выборах 13 сентября.

Автор:
Денис Калин

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