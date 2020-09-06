КХЛ: первый период матча «Сибирь» – «Куньлунь» закончился вничью

Фотографии из группы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

Закончился первый период матча «Сибирь» — «Куньлунь»; счёт так и не был открыт.

Первый период матча «Сибирь» — «Куньлунь» закончился вничью. Регулярный матч КХЛ проходит на ледовой арене ЛДС «Сибирь» в Новосибирске.

За первый период командами было совершено 22 броска (14:8), все они оказались нерезультативными.

В четырёх предыдущих матчах новосибирцы потерпели поражения, однако сумели завоевать первое очко в первой домашней встрече со столичным ЦСКА.

Напомним, почётным гостем сегодняшнего матча стал Александр Овечкин.