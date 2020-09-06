Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 13 сентября

Фотографии с сайта pixabay.com и Сиб.фм.

Ещё 50 новосибирцев заразись коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончался один пациент.

По состоянию на 12 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 044 случая заражения коронавирусом, из них 712 детей. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 50 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончался один пациент: мужчина в возрасте 67 лет. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 390 человек.

Из стационаров выписаны ещё 58 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 10 883 человека.

Напомним, вчера стало известно, сколько потеряла экономика России из-за пандемии коронавируса.