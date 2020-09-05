Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 12 сентября - “умные” маски в Сингапуре, карантин в Армении, перенос учебного года

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В Грузии отложили начало учебного года, а Армении продлили карантин; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 12 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 28 170 472 человек, из которых 909 637 — умерли, 19 000 529 — выздоровели.

“Умные маски” в Сингапуре

В Сингапуре ученые создали и систему датчиков для слежения за симптомами, характерными для коронавирусной инфекции. Устройства легко соединить с любой маской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Straits Times.

Датчики крепятся с внутренней стороны маски. Устройства собирают информацию о пульсе, температуре тела, давлении, измеряют уровень кислорода в крови. Данные передают на смартфон, а специальное приложение анализирует информацию каждые полчаса.

Карантин в Армении

В Армении продлили карантин до 11 января 2021 года. Он действует во всех регионах. В этот период запрещено въезжать в страну через сухопутную границу, за исключением таких случаев, как похороны, панихиды, межгосударственные перевозки.

Все въезжающие в страну должны проходить медобследование. В Армении коронавирус нашли у более 45 тысяч человек, пик заражений приходится на июнь.

Перенос учебного года в Грузии

В грузинских школах начала учебного года перенести на 1 октября. Это решение касается таких городов, как Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Батуми, Гори и Поти.

Детские сады также откроют 1 октября. Ранее из-за ухудшения ситуации с заболеваемость. власти запретили проводить поминки, юбилеи и свадьбы. В стране закрыты театры, кинозалы, детские центры.



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