Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 12 сентября

Фото Густаво Зырянова и Михаила Докукина / Сиб.фм; pixabay.com

В Новосибирске за сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом; умер один пациент.

За сутки в Новосибирской области снова заразились 50 человек. Общее количество заражённых превысило 12 тысяч.

Ровно 50

За сутки в Новосибирской области выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, на утро 12 сентября в регионе зарегистрировано 12 044 случая COVID-19. В общем числе заболевших 712 детей. 10 833 человека выписаны с выздоровлением (+258 за сутки).

Умер один пациент

Скончался ещё один мужчина, ему было 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 390 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 3 пациента.

Дети и взрослые в больницах

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 941 человек.

В больницы районов области госпитализированы 442 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Госпитализировано 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтверждённым диагнозом.