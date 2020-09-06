Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 13 сентября

Фотографии с сайта pixabay.com и Сиб.фм

Ещё 50 новосибирцев заразились коронавирусом, зарегистрирован один летальный исход, в отделениях реанимации находятся 47 человек, 3 из них – на аппаратах ИВЛ, госпитализированы 15 детей; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Коронавирус нашли ещё у 50 новосибирцев

По состоянию на 12 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 12 044 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов — 712 детей, выздоровели за всё время пандемии 10 883 человека.

Один пациент скончался

По сообщению оперативного штаба, это мужчина в возрасте 67 лет.

Всего в регионе за период пандемии коронавирус стал причиной смерти 390 человек.

В отделениях реанимации находятся 47 человек

На ИВЛ – 3 пациента.

Госпитализированы 15 детей

В больницах области проходят лечение от коронавируса взрослые и дети.

На данный момент госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 941 человек.

Напомним, 11 сентября министр здравоохранения Великобритании заявил о том, что миру нужно готовиться к новой пандемии.