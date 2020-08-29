Кровь на бетоне: на парковке ТРЦ "Аура" сняли разбитую машину с кровавыми следами

Скриншот видеозаписи из WhatsApp.

Ужасающее видео появилось в одной из местных групп в WhatsApp; на подземном паркинге ТРЦ "Аура" на пятнах, похожих на кровь, стоит разбитая машина.

Ужасающее видео появилось в одной из местных групп в WhatsApp. Отмечается, что его сняли сегодня ночью на подземном паркинге ТРЦ "Аура".

На видеозаписи запечатлена разбитая машина, под которой отчётливо видны красные пятна, похожие на кровь.

Очевидец не обнаружил вблизи машины ни пострадавших, ни её хозяина. Однако увиденное его встревожило.

"Прямо привет из 90-ых", — прокомментировали видеозапись в мессенджере.

В полиции ситуацию пока не комментируют. Мы уточняем информацию.

Напомним, 29 августа двое мужчин с мачете и палкой напали на семейную пару с младенцем в Омске.