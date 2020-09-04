«Мамина копия»: поклонники восхищены дочкой Пелагеи
Фото instagram.com/pelageya_insta
В Сети появились новые фотографии Пелагеи и её дочки; подписчики остались в восторге от артистичности девочки.
Пелагея опубликовала новые фотографии с отдыха певицы в Турции. Артистка с дочкой позировали на фоне песчаного побережья.
«Если вы хотите преуспеть — наденьте шляпу». «Поля с Тасей отдохнули, набрались хороших энергий», — подписаны фотографии.
Однако певица с дочкой отдыхала на курорте не очень долго. Уже 11 сентября она выступала на фестивале в Уфе.
Напомним, Пелагея стала лицом WWF и северных оленей.
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