«Мамина копия»: поклонники восхищены дочкой Пелагеи

Фото instagram.com/pelageya_insta

В Сети появились новые фотографии Пелагеи и её дочки; подписчики остались в восторге от артистичности девочки.

Пелагея опубликовала новые фотографии с отдыха певицы в Турции. Артистка с дочкой позировали на фоне песчаного побережья.

«Если вы хотите преуспеть — наденьте шляпу». «Поля с Тасей отдохнули, набрались хороших энергий», — подписаны фотографии.

Однако певица с дочкой отдыхала на курорте не очень долго. Уже 11 сентября она выступала на фестивале в Уфе.

Напомним, Пелагея стала лицом WWF и северных оленей.