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На помощь новосибирским туристам на Алтае отправилась группа спасателей

сегодня 13:12

Фото с сайта pixabay.com

Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на помощь новосибирским туристам; уже больше двух суток новосибирцы самостоятельно выживают на Алтае.

На помощь туристам из Новосибирска отправилась группа из 6 спасателей МЧС Алтайского поисково-спасательного отряда. Новосибирцы намереваются самостоятельно добраться до цивилизации. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Представитель туристов во время сеанса связи с сотрудниками заявил, что группе не нужна помощь, а запас продовольствия и сил позволяет им продолжить путь самостоятельно. Напомним, новосибирцы несут с собой труп погибшего во время сплава по реке товарища.

Несмотря на заверения туристов о том, что помощь не нужна, на помощь им отправилась группа спасателей, которые доберутся до них к вечеру 12 сентября. Они помогут новосибирцам быстрее добраться до места, где их заберёт транспорт, который доставит всех в село Катанда.

Напомним, 9 сентября в МЧС поступило сообщение о гибели туриста при опрокидывании катамарана. Его тело извлекли другие участники туристической группы. После этого они самостоятельно направились к месту, где их заберёт автомобиль. Известно, что группа не была зарегистрирована в МЧС и страховой компании.

Автор:
Денис Калин

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Теги

туристы
Алтай

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