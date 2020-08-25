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На выходных в Новосибирск придёт тёплая погода

сегодня 01:45

Фото pixabay.com

Осадки и прохлада отступают; в Новосибирске воцарится бабье лето.

Дневная температура в Новосибирске и области начнёт повышаться в выходные и постепенно установится на уровне +26 градусов. Ночью потеплеет от +3 до +9 градусов уже 12 и 13 сентября. Затем ожидается повышение до +5... +12 градусов. Такие данные привёл Новосибирский гидрометцентр.

Его специалисты ожидают отхода на восток циклонов и атмосферных вторичных фронтов, несших с собой облачность и осадки. На смену им идёт тепло и так называемое бабье лето. Впрочем, синоптики не исключают похолодания и дожди с порывистым ветром 16 сентября, вызванные циклоном, который придёт с Южного Урала.

Напомним, 25 августа дождь превратил улицы Новосибирска в зеркала.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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