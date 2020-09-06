Наблюдатели пожаловались на «мертвые души» и агитацию на участках в лицее №113

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В Дзержинском районе наблюдатели зафиксировали нарушение в работе членов избирателей комиссии; наблюдатели заявили о «мертвых душах» и агитации на участках в лицее №113.

В лицее №113 на улице Бориса Богаткова зафиксированы нарушения в работе участковой избирательной комиссии. Как заявили наблюдатели, на участках №1485, №1484 и №1483 члены комиссии агитируют за одного из кандидатов от партии ЛДПР, а также препятствуют работе наблюдателей.

- Мы заметили, что все члены комиссии сидели за столами с бейджиками на груди – все, кроме заместителя председателя комиссии. Именно к ней в течении дня подсаживались люди, которые доставали паспорт, но не отдавали ей в руки. Член комиссии делала отметки в журнале и выдавала бюллетени, — рассказали Сиб.фм наблюдатели, работающие на этих участках.

По словам наблюдателя Ольги Липовской, таким образом проголосовали несколько десятков «мертвых душ». Все они, заметила Липовская, выглядели странно и были похожи на людей, которых принудили голосовать за деньги. Члены УИКа запрещают им приближаться к столам ближе, чем на 1,5 метра, однако даже издалека она разглядела какие-то странные пометки на паспортах.

- Когда мы заметили нарушение и потребовали сверить паспортные данные проголосовавшего человека со списком избирателей, нам отказали и сказали, чтобы мы «не мешали работать», — пожаловались также наблюдатели.

В итоге они написали многочисленные жалобы в окружную избирательную комиссию. Представители одного из кандидатов по округу №4 заявили, что будут добиваться отмены результатов выборов на всех УИКах, расположенных в лицее №113.

На округе №4 политическая борьба развернулась между кандидатом от «Единой России» Игорем Саловым и представительницей ЛДПР Ириной Беспечной. Также в качестве кандидатов на округе зарегистрированы Андрей Лошкарев («Справедливая Россия»), Иван Трогаев (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Мошкович.

Напомним, сегодня председатель Общественной палаты НСО рассказал о задачах наблюдателей.