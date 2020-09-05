Новосибирск побежал: первые фото с полумарафона Раевича

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцы вышли на дистанцию в 21,1 километра; публикуем первые фотографии с самого народного соревнования Сибири.

Полумарафон памяти Раевича стартовал в Новосибирске в 10 утра. На дистанцию в 21,1 километра вышли сибиряки и сибирячки. Сиб.фм публикует первые фотографии с самого массового забега года.

Перед стартом главное – размяться.

Первые метры дистанции всегда самые приятные.

Привет из СССР. А если серьёзно, то в полумарафоне традиционно участвуют и молодёжь, и старшее поколение. Ещё не известно, кто кому даст фору.

Бежать на полумарафоне не обязательное условие. Главное в этом соревновании – это участие и единство.

Костюм спорту не помеха. Вместо утренней зарядки можно и на 21,1 километра выйти.

Бежать по такому центру – одно удовольствие. В будни люди бегут здесь на работу, и они явно имели бы все шансы прийти к финишу сегодня одними из первых. К слову, несмотря на осень, клумбы с цветами и ещё кое-где зелёные деревья напоминают о тёплом лете.

Напомним, центр Новосибирска частично перекрыт из-за проведения полумарафона Раевича. Водителям придётся поискать объездные пути.