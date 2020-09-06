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Новосибирские полицейские разыскивают грабителя по фотографии

вчера 22:29

Фотографии с сайта pixabay.com и ГУ МВД по НСО.

Сотрудникам Ленинского отдела полиции удалось установить личность подозреваемого в краже; новосибирца разыскивают.

Сотрудниками Ленинского отдела полиции устанавливается местонахождение Владимира Андреевича Лепихина. 34-летний мужчина подозревается в краже.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, а также о совершённых им преступлениях, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-64-70, 232-64-80, 232-17-18. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, сегодня подростки избили мужчину и обокрали прохожих в Новосибирске.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

полиция
кража
фото
розыск
Новосибирск

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