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Новосибирский певец Митя Фомин зажигает в Крыму

сегодня 13:37

Фото instagram.com/mf_agent

Митя Фомин вернулся в Крым; на берегу моря певец отдыхает и периодически выступает с концертами.

Певец из Новосибирска Митя Фомин вернулся в Крым. Фотографиями с черноморского побережья он поделился на своей странице в Instagram.

«Моё пятничное настроение дикаря хочу передать и вам в ленту! Красок,солнца и позитива в нашей жизни всегда должно быть вдоволь!» — написал Фомин.

В Крыму артист совмещает приятное с полезным: днём отдыхает и ездит в живописные места, а вечером даёт концерты в местных клубах.

Недавно певец жаловался, что набрал лишний вес, но судя по последним снимкам, он быстро пришёл в форму, что также оценили его подписчики.

Крым стал для Фомина вторым домом, поскольку именно здесь он совершил свою давнюю мечту: приобрёл элитные апартаменты на берегу моря.

Напомним, Митя Фомин призвал поклонников заниматься спортом.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

Новосибирская область
шоу-бизнес
митя фомин

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