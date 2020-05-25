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Одиночные пикеты на Красном проспекте: обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» требуют решения проблемы

сегодня 15:44

Фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 12 сентября, обманутые ЖК «Новомарусино» дольщики вышли на Красный проспект с одиночными пикетами; новосибирцы просят обратить внимание на их проблему.

Одиночные пикеты прошли вновь в центре Новосибирска. На этот раз пикетчики распределились по Красному проспекту.

На листах у многих пикетчиков лаконично написано: «ЖК «Новомарусино», обманутый дольщик». Таким образом новосибирцы хотят обратить внимание на проблему, которая продолжается уже несколько месяцев.

Напомним, застройщик микрорайона «Новомарусино» – ООО «Доступное жильё Новосибирск» — в июне 2019 года был признан банкротом. Против бывшего директора компании было возбуждено уголовное дело по статье 201 уголовного кодекса России. Обманутыми дольщиками признаны более 750 человек.

Ранее, ещё в мае, сообщалось, что ЖК «Новомарусино» планируют достроить при помощи федерального фонда.

Автор:
Денис Калин

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Теги

обманутые дольщики
Новомарусино
Новосибирск

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