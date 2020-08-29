Определены самые «молодёжные» профессии россиян

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В последнее время много разговоров про цифровую экономику и новые специальности, с нею связанные; специалисты по подбору кадров выяснили, что молодёжь интересуют не высокие технологии, а сфера услуг.

Самой «молодёжной» в стране оказалась профессия официанта – без малого 90% резюме на эту должность составлены соискателями 18 – 23 лет. На втором месте – бариста с 74%. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

Сервис исследовал резюме молодёжи для выяснения профессий, привлекательных для возраста до 23 лет.

Топ-3 завершается профессией промоутера, эту работу ищут преимущественно молодые, их резюме занимают долю в 70%. На три процента меньше интересующихся работой хостес в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Привлекает молодёжь и работа консультантом (58%), продавцом-кассиром выходного дня (57%) и барменом (55%). Специалистами по кредитованию или оформлению страховок готовы работать 43% молодых от общего количества резюме на данную позицию.

Напомним, 28 августа опубликованы данные, что вредные привычки вышли из моды у российской молодёжи.