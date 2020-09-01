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Осенний креатив: в Нижегородской области ямы на дороге "залатали" резиновыми сапогами

сегодня 04:01

Фото "Открытый Нижний".

Необычный снимок местных жителей вызвал в соцсетях бурную дискуссию; на вопросы о несанкционированной свалке на разбитой дороге обуви ответила администрация.

Сапоги, которыми залатали ямы на кстовской дороге, уберут, сообщает "Открытый Нижний" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Необычный снимок местных жителей вызвал в соцсетях бурную дискуссию. На нём видно, как дорожную яму попытались залатать старыми резиновыми сапогами. Журналисты портала решили уточнить причины такого креатива: высыпал ли этот мусор на дорогу кто-то случайно или таким образом действительно попытались починить дорогу.

Удалось узнать, что данный участок является подъездным путём к производственным предприятиям. Кроме того, в реестре кстовского муниципального имущества дорога не числится. Собственник её также пока не установлен. Однако в ведомстве заверили, что данный мусор в любом случае уберут.

"Будет осуществлена ликвидация несанкционированной свалки силами МБУ «Управление благоустройства». Расходы будут компенсированы собственником", — подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что сейчас кстовская администрация выясняет, кто виноват в сбросе старых сапог на дорогу, а также кто является собственником данного участка.

Напомним, 1 сентября суд обязал отремонтировать дорогу в Колыванском районе Новосибирской области, жители которого оказались отрезаны от мира.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

скандал
ремонт дорог
нижний новгород

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