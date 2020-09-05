Остались без колёс: на Родниках столкнулись две иномарки

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Жёсткое ДТП произошло в Калининском районе; от удара две иномарки получили серьёзные повреждения.

Две иномарки столкнулись на улице Гребенщикова в Новосибирске. Жёсткое столкновение привело к серьёзным повреждениям обоих автомобилей. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На дороге столкнулись седан Subaru Legacy и хэтчбек Renault Sandero. Оба они остались почти без передних частей и колёс.

Сообщается также, что рядом с «Субару» обнаружены следы пены огнетушителя. Возможно, им пришлось тушить возгорание под капотом автомобиля.

На месте ДТП работают экипаж полиции и скорая помощь. Подробности уточняются.

Напомним, ранее на улице Серафимовича столкнулись автомобиль такси и иномарка. В аварии тяжёлые травмы получили водитель и два пассажира.