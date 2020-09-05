Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Остались без колёс: на Родниках столкнулись две иномарки

сегодня 14:16

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Жёсткое ДТП произошло в Калининском районе; от удара две иномарки получили серьёзные повреждения.

Две иномарки столкнулись на улице Гребенщикова в Новосибирске. Жёсткое столкновение привело к серьёзным повреждениям обоих автомобилей. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На дороге столкнулись седан Subaru Legacy и хэтчбек Renault Sandero. Оба они остались почти без передних частей и колёс.

Сообщается также, что рядом с «Субару» обнаружены следы пены огнетушителя. Возможно, им пришлось тушить возгорание под капотом автомобиля.

На месте ДТП работают экипаж полиции и скорая помощь. Подробности уточняются.

Напомним, ранее на улице Серафимовича столкнулись автомобиль такси и иномарка. В аварии тяжёлые травмы получили водитель и два пассажира.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

ДТП
авария
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

101464
Кому разрешат повторно использовать материнский капитал
37299
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33025
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
31336
“Отъелся на крымских деликатесах”: новосибирский певец Митя Фомин пожаловался на лишний вес
29790
Первый снег выпал в Кузбассе
29455
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
27795
Новосибирцев взволновала загадочная гибель нескольких коров