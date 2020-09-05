Пенсия по потере кормильца: кто имеет право и сколько платят

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Родственники умершего могут претендовать на выплату пенсии по потере кормильца; для оформления пособия нужно обратиться в многофункциональный центр.

Если у умершего человека на иждивении находились члены семьи, они могут получать страховую пенсию. Заявление на пособие рассматривают в течение 10 дней.

Право на получение выплаты имеют те, кто постоянно находился на его полном содержании или если основным источником дохода являлась его материальная помощь. Главное, чтобы умершего был хотя бы один день трудового стажа.

Пенсию могут назначить родителям, бабушке, дедушке, супругу, брату, сестре или ребёнку умершего старше 18 лет. Для этого нужно подходить под несколько условий:

- отсутствие трудоустройства у родственников умершего;

- потерявшие кормильца должны ухаживать за не достигшими 14-летнего возраста близкими умершего, имеющими право на страховую пенсию после потери кормильца.

В Новосибирской области размер пенсии по потери кормильца составляет 2843 рубля 13 копеек на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Размер социальной пенсии по потере кормильца равен 5606,15 рублям для детей, потерявших одного родителя, и 11212,36 рублям для детей, потерявших обоих родителей.

Оформить пенсию можно через Личный кабинет на сайте ПФР, портал Госуслуги или лично в МФЦ. Из документов нужно предоставить паспорт, свидетельство о смерти кормильца, документы, подтверждающие периоды работы умершего и родственные отношения с ним. Госорганы будут рассматривать заявление в течение 10 рабочих дней.

Напомним, пособие на детей от 3 до 7 лет предлагают сделать больше в два раза.