Перелом ноги и сотрясение мозга: в Новосибирске произошло страшное ДТП

Фото из группы «ВКонтакте» «АСТ-54»

Такси и седан столкнулись в Ленинском районе Новосибирска; в результате жёсткого ДТП водитель и пассажиры получили тяжёлые травмы.

Страшное ДТП произошло возле дома № 15 на улице Серафимовича. После столкновения такси и седана тяжёлые травмы получили три человека. Об этом сообщила группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Столкнулись брендированный седан Skoda Rapid и автомобиль Volkswagen Polo. После ДТП помощь медиков потребовалась водителю «Фольксагена», сломавшему ногу. Также пострадали пассажиры: женщина и несовершеннолетняя девочка. Обе получили сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы.

«В 11:13 в дежурную часть полка ДПС поступило сообщение о столкновении двух автомобилей в у дома №15/1 на улице Серафимовича. Водитель 1984 года рождения двигался на Шкоде по улице Серафимовича и поворачивая на Степную столкнулся с Volkswagen Polo под управлением водителя 1973 года рождения. На месте работает экипаж ДПС, выясняя обстоятельства случившегося», — передаёт «АСТ-54» слова инспектора пропаганды БДД новосибирской Госавтоинспекции Ирины Кетовой.

Напомним, ночью 9 сентября столкнулись два седана. От удара один из них влетел в бетонные столбы.