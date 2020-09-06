Первая победа в сезоне: «Сибирь» обыграла китайский «Куньлунь» в матче КХЛ

Фотографии из группы ХК «Сибирь» в социальной сети «В контакте».

Матч КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь» закончился со счётом 5:4 в пользу новосибирцев; встреча прошла на ледовой арене ЛДС «Сибирь».

«Сибирь» сегодня одержала первую победу в сезоне, обыграв китайский «Куньлунь» в регулярном матче КХЛ. Встреча прошла на ледовой арене ЛДС «Сибирь» в Новосибирске.

Игра завершилась со счётом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Самыми результативными в составе победителей стали Виктор Комаров (1+1) и Егор Миловзоров (0+2).

Дубль в китайском клубе на счету 19-летнего нападающего Германа Шапорева. Шапореву дважды ассистировал защитник Денис Осипов.

У «Сибири» эта победа стала первой в сезоне, в то время как «Куньлунь» проиграл в пятом матче подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб 14 сентября дома сыграет с рижским «Динамо», а «Куньлунь» 17 сентября в Мытищах примет «Автомобилист».

Сегодняшний матч в Новосибирске посетил звезда НХЛ Александр Овечкин.

Он также встретился с воспитанниками ДЮСШ «Сибирь» и заявил, что уверен в дальнейшем развитии хоккея в регионе.

Напомним, 10 сентября «Сибирь» проиграла ЦСКА, но заработала первое очко в первой домашней встрече.