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Первые партии вакцины от коронавируса регионы страны получат до 14 сентября

вчера 16:53

Фотографии с сайта pixabay.com и Сиб.фм

Первые партии вакцины от коронавируса уже отгружены во все регионы; Михаил Мурашко сделал заявление.

Первые небольшие партии вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в регионы до 14 сентября. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет «РИА Новости».

«Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены <...> во все регионы. <...> До понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины», — сообщил министр журналистам в ходе поездки в Ленинградскую область.

На этой неделе первую партию вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. В данный момент идёт третья фаза клинических исследований. Как заявлял на днях Мурашко, для участия в них уже набраны более 30 тысяч добровольцев.

Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции ещё в середине августа. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Напомним, 8 сентября «Вектор» заявил о выписке участников испытаний вакцины от коронавируса с иммунитетом.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

поступление
вакцина
коронавирус
регионы
Михаил Мурашко
вакцинация
Центр Гамалеи

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