Поднялся столб дыма: в Новосибирске горит дом

Фото из группы «ВКонтакте» «АСТ-54»

Здание загорелось в Калининском районе Новосибирска; информации о пострадавших нет.

Дым идёт из дома № 6 по улице Сухановской. Здание представляет собой заброшенную 5-этажку. О задымлении сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Там также добавили, что информации о пострадавших нет.

Судя по фото, которые выложены в группе, здание заброшено: все окна выбиты, а некоторые заколочены. Несмотря на это, внутри могут находиться люди, а огонь из-за обилия растительности способен распространиться дальше. Подробности выясняются.

Напомним, 8 сентября в Новосибирской области произошло два пожара. В огне погибли четыре человека.