Подростки толпой избили мужчину и обворовали прохожих в Новосибирске

Фотографии из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "В контакте".

Инцидент произошёл сегодня в 4 утра; очевидец поделился фотографиями.

Сегодня около 4 утра на проспекте Димитрова подростки толпой избили мужчину и обворовали прохожих в Новосибирске. Фотографии и историю очевидца опубликовала группа "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "В контакте".

Девушка рассказала, что увидела, как подростки толпой били мужчину. Вместе со своими друзьями она вступилась за избиваемого.

"Всего их было человек 8. Мы видели как они пинали прям по лицу и оставить эту ситуацию не могли. Мы с сестрой попытались заступиться за мужчину. Пока отгоняли подростков с одной стороны, другие снова подходили и били его. В этот момент вышли наши друзья и вступились за нас, оставив рюкзак на земле рядом с нами", — сообщила девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

По словам девушки, унять подростков им так и не удалось. Однако после того, как они разбежались, разнимающие заметили отсутствие своего рюкзака.

"Они сцепились и в какой-то момент мы поняли, что их стало вполовину меньше и рюкзака уже тоже не было. Подростки скрылись во дворах, догнать их не удалось. Рюкзак серый, спортивный, внутри были деньги, паспорт на имя Никитина Владислава Владимировича, документы, серый шарф, наушники AirPods2, ключи. На место преступления сразу же вызвали полицию, написали заявление. Как рассказал сам пострадавший, подростки начали бить его, потому что он заступился за девушку, к которой они приставали", — добавила девушка.

Напомним, 26 августа подростка обвинили в грабеже с применением насилия в Новосибирске.