Подсчитаны потери российской экономики от коронавируса

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До пандемии экономика России пребывала в состоянии лёгкой рецессии; коронавирус и связанные с ним ограничения стали шоком.

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) подсчитали, во сколько обошлась российской экономике пандемия коронавируса. Во II квартале ВВП упал на 7,5% к уровню прошлого года. При том, что в I квартале снижение не превышало 0,5%. Особенно сильно пострадали семь секторов: оптовая и розничная торговля, транспорт, строительная отрасль, АПК, обрабатывающая промышленность и сфера услуг.

Снизилось и количество рабочих дней – режим самоизоляции уменьшил их к норме на 23 дня во II квартале, и на 3 – в I.

РАНХиГС разошлась в оценке с Росстатом в сторону более позитивного сценария. Статистическое ведомство привело данные о падении ВВП на 8% во II кв. и на 3,4% за первое полугодие.

Напомним, 18 мая стало известно, что экономика Новосибирской области получит дополнительную поддержку.