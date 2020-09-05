Пособие на детей: кто получит 3000 рублей в сентябре

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Безработные родители получат 3000 рублей на детей в сентябре; выплата придёт вместе с пособием по безработице.

Правительство продлило выплату 3000 рублей родителям, которые остались без работы в период пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В сентябре безработные родители получат ещё 3000 рублей. Пособие положено тем, кто потерял работу после 1 марта. Оформить выплату может только один из родителей, однако на каждого несовершеннолетнего ребёнка в семье. Главное, стоять на учёте на бирже труда.

На дополнительные выплаты государство выделило 8,5 млрд рублей. Эти деньги пойдут 2,8 миллионам граждан, официально признанным безработными.

Напомним, в сентябре некоторые граждане продолжат получать повышенное пособие.