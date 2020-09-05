Пособие на детей от 3 до 7 лет: сколько платят

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В 2021 году пособие на детей от 3 до 7 лет могут увеличить в два раза; сейчас оно выплачивается малоимущим семьям в размере 50 % от регионального прожиточного минимума.

Министерство труда РФ рассматривает возможность увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет в два раза. Законопроект может быть принят к 1 января 2021 года.

В среднем по России размер пособия составляет 5,5 тысяч рублей. Сумма варьируется от региона к региону в зависимости от местного коэффициента. При увеличении пособия его размер составит 11 тысяч рублей в месяц.

Пособие положено семьям, в которых среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума. Для оформления выплаты один из родителей или законных представителей ребёнка должен подать заявление через госуслуги, прийти в МФЦ или в отдел соцзащиты. Необходимо чтобы у ребёнка и того, кто подаёт на пособие, было российское гражданство и они проживали на территории России.

Напомним, правительство РФ продлило выплату на детей безработным родителям.