Председатель Общественной палаты Новосибирской области рассказал о задачах наблюдателей на выборах

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Галина Гриднева рассказала, какие задачи стоят перед наблюдателями на выборах; председатель Общественной палаты НСО заявила о необходимости проведения прозрачных и легитимных выборов.

Наблюдатели работают на то, чтобы выборы были прозрачными, доступными и легитимными. Об этом заявила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

«На каждый избирательный участок мы направили как минимум одного общественного наблюдателя. Они контролируют, как соблюдаются меры безопасности для избирателей и самих членов избирательных комиссий. У наблюдателей есть так называемый «золотой стандарт» – документ, по которому они отмечают готовность участка к голосованию: соответствие требованиям процедуры, готовность помещения и сотрудников и многое другое», – отметила Гриднева.

По её словам, в этот раз выборный процесс идёт острее, поскольку кампания действительно конкурентная. «На нашу горячую линию поступают разные сигналы о нарушениях, в том числе о тех, которые мы вместе с избирательной комиссией можем устранить незамедлительно. Например, если представитель комиссии работает без маски или не выдана одноразовая ручка для избирателя – мы свяжемся с участком и урегулируем ситуацию практически моментально», — рассказала председатель Общественной палаты региона, добавив, что информация о более серьёзных нарушениях передаётся в избирательную комиссию и при необходимости в правоохранительные органы.

«Наша задача – посмотреть, как идёт процедура голосования на самом участке, насколько прозрачно и доступно всё организовано. Рядом с нашими общественными наблюдателями есть представители от практически каждой партии и независимого кандидата. Мы следим, чтобы наши наблюдатели взаимодействовали с ними и соблюдали все этические правила, даже в конфликтных или спорных ситуациях», – заявила Гриднева.

«Иногда не все наблюдатели ведут себя корректно: бывают случаи, когда, например, наблюдатель пытается сфотографировать процесс голосования, заходя за спину и таким образом фотографируя списки, а потом жалуются, что им запретили съёмку. Наблюдатель сам нарушил в данном случае. Кого-то смущает вдруг отсутствие передней шторки у кабины, это опять же санитарные требования. Тайна голосования при этом соблюдена. Задача общественного наблюдателя в таком случае: уважительно и спокойно указать на несостоятельность претензий наблюдателя от партии или кандидата, но не вступать в дискуссию или конфликт», — резюмировала Гриднева.

Напомним, сегодня Общественная палата НСО опровергла слухи о вбросах на избирательных участках.