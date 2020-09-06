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При крушении самолёта в Подмосковье погибли два человека

сегодня 23:51

Фото с сайта pixabay.com

Самолёт SportStar разбился сегодня вечером в Щелкове; погибли два человека.

Легкомоторный самолёт SportStar разбился сегодня около 17:00 по московскому времени в Щелкове, сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. На борту находились два человека, они погибли.

"В упавшем легкомоторном самолёте было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолёта", — цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что самолёт упал в песчаный карьер, частично заполненный водой.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организована доследственная проверка", — сообщила представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Напомним, 8 сентября в Красноярске экстренно приземлился самолёт из Москвы.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

самолет
Крушение
люди погибли
подмосковье

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