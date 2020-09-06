Акты провокаций и другие нарушения зафиксированы в Дзержинском районе Новосибирска

Фото Сиб.фм, видео из социальной сети "В контакте".

Провокации и нарушения на избирательном участке зафиксированы в Новосибирске; кандидат в депутаты Горсовета рассказал о вопиющих случаях.

Кандидат в депутаты Горсовета Новосибирска Сергей Анатольевич Капишников заявил о нескольких провокациях и нарушениях в Дзержинском районе.

По словам единоросса, в первой половине дня на улице Доватора в почтовые ящики граждан неизвестный молодой человек забрасывал агитационные материалы партии КПРФ. Об этом стало известно после звонка одного из жителей района в штаб Капишникова. Полиции удалось произвести задержание. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.

Позже в мусорном баке возле общественной приёмной депутата от КПРФ Георгия Андреевича Андреева было обнаружено несколько пакетов с агитационными листовками партии "Единая Россия".

"Думаю, агитационный материал был предварительно сорван", — прокомментировал ситуацию Сергей Капишников.

Наконец, апогеем всего этого стала попытка провокации на избирательном участке №1427 в МБОУ СОШ №177.

Около 17:30 в штаб Сергея Капишникова поступил звонок с сообщением о том, что возле школы молодые парень с девушкой в красных кофтах с надписями "За народную власть" предлагают избирателям по 500 рублей за голоса, отданные Капишникову.

"Когда я об этом услышал, выехал лично, потому что это провокация. С участковым полиции, который находился на территории избирательного участка, обратились к молодому человеку, который находился на территории школы, с просьбой предоставить документы. Парень сказал, что документы у руководителя", — рассказал Сергей Капишников.

По его словам, руководитель нашёлся, с ним и девушка, но, когда депутат спросил у молодых людей, кто дал им право агитировать за него, вмешались неизвестные люди, появился человек с телефоном и начал снимать происходящее.

"Больше возможности подойти к молодым людям, чтобы добиться от них внятного ответа у меня не было, а парень с телефоном начал провоцировать конфликтную ситуацию, чтобы снять это видео", — предположил кандидат.

Полицейский на участке сообщил, что проверял документы у молодых людей, но подтвердить их подлинность не берётся. А поскольку они находятся за рамками избирательного участка, предъявить им какие-либо нарушения он сам не может.

В итоге Сергей Капишников вызвал полицию и сказал об этом провокаторам.

До приезда сотрудников правопорядка, по словам Сергея Капишникова, с провокаторами успел пообщаться Георгий Андреев, внезапно оказавшийся здесь же. Капишников подчеркнул, что не слышал, о чём они говорили.

В компании неизвестных провокаторов на видео попал помощник депутата Горсовета и член территориально-избирательной комиссии от партии КПРФ — некий Максим. При нём были соответствующие документы.

К моменту приезда полиции возле избирательного участка остался только неизвестный молодой человек. Девушка уехала почти сразу после разговора с Андреевым. Парня задержали и допросили. Сергей Капишников написал заявление в полицию.

"Вышеописанная ситуация, для молодых людей влечёт за собой уголовную ответственность, а так же негативно отражается на регламенте проведения честных выборов. Считаю такое поведение не достойным. Оно дискредитирует не только кандидата в депутаты, но и его партию", — заявил Сергей Капишников.

Напомним, сегодня наблюдатели также зафиксировали нарушения на избирательном участке в лицее №113.