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Рак, заболевания ЖКТ, ангина: врачи назвали страшные последствия больных зубов

сегодня 14:30

Фото pixabay.com

Врачи назвали медицинские последствия больных зубов; запущенный кариес и подобные проблемы могут привести даже к раку.

Врачи перечислили последствия отсутствия лечения больных зубов. Об этом сообщил портал NEWS.ru со ссылкой на специалистов.

По словам президента Стоматологической ассоциации России Владимира Садовского, чаще всего встречаются следующие проблемы с зубами: отколовшийся кусок зуба, некачественный зубной протез, запущенный кариес, неверно установленная пломба.

В некоторых случаях эти проблемы могут вызвать рак, поскольку инфекция распространяется по пространствам жировой клетчатки, которая находится в межмышечных пустотах. Из-за чего образуется гной. При отсутствии своевременного лечения это состояние может привести к гибели.

Также стоит регулярно проверяться пломбы. Кусок зуба может отломиться ночью, и человек вдохнет инородный элемент. Последствия могут быть весьма фатальными.

Отказ от лечения провоцирует образование бактерий в полости рта. Это, в свою очередь, может вызвать ангину, заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Напомним, стоматолог раскрыл пользу употребления жевательной резинки после еды.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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