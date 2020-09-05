Ребёнок в больнице: появились подробности аварии с пострадавшими на улице Серафимовича

Фото ГИБДД Новосибирской области и из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На улице Серафимовича столкнулись два седана, в аварии тяжёлые травмы получили три человека; подробности столкновения рассказали в ГИБДД.

В жёстком ДТП на улице Серафимовича в Новосибирске пострадало три человека. Женщина и ребёнок получили травмы головы, один из водителей получил перелом ноги. Подробности аварии рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

«В 11.13 в дежурную часть полка ДПС поступило сообщение о столкновении двух автомобилей в районе дома 15/1 улицы Серафимовича. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигаясь по улице Серафимовича со стороны улицы Титова с левым поворотом на улицу Степную, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя 1973 года рождения, который двигался по улице Степная со стороны улицы Станиславского в сторону улица Римского-Корсакова», – пишет пресс-служба.

Там также уточнили, что получившему по предварительным данным сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы ребёнку 8 лет. Все трое пострадавших отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Экипаж ДПС продолжает уточнять обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на улице Серафимовича столкнулись автомобиль такси и седан.