«Сибирь» – «Кульлунь Ред Стар»: время матча, где смотреть, коэффициенты букмекеров

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Новосибирские хоккеисты сыграют с «Куньлунь Ред Стар» сегодня, 12 сентября; команды выйдут на лёд ЛДС «Сибирь» в 17:30 по новосибирскому времени.

«Сибирь» сыграет с «Куньлунь РС» сегодня, 12 сентября в 17:30 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию матча проведут телеканалы ОТС и КХЛ HD. Команды сыграют в Новосибирске.

Три первых выездных матча «Сибирь» проиграла с минимальным отставанием по счёту. Предыдущая игра проходила на домашней арене, а соперником для новосибирцев стал действующий чемпион, ЦСКА. В основное время и овертайме сибиряки отстояли ничью 1:1, но в серии буллитов удача улыбнулась армейцам. Как итог – «Сибирь» набрала всего одно очко после четырёх игр.

Пекинский клуб старт сезона тоже провалил. В прошлой игре с минимальным перевесом «Куньлунь РС» проиграл «Барысу». 8 сентября китайскую команду разгромил «Автомобилист», забив 7 безответных шайб. За четыре матча куньлунцам не удалось набрать ни одного очка.

Игра может оказаться одной из самых интересных для обоих клубов. «Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар» пока остаются аутсайдерами таблицы, но победа в матче точно поможет вернуться в гонку и вновь обрести уверенность в своих силах.

Букмекеры уверены в победе «Сибири». На викторию новосибирской команды можно поставить с коэффициентом 1,47, на выигрыш куньлунцев – 6,10.

Напомним, 9 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачи для «Сибири» на сезон 2020/21. Глава региона ожидает от команды борьбу за зону плей-офф и высокие места в таблице.