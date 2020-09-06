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«Сибирь» лидирует: второй период матча КХЛ «Сибирь» - «Куньлунь» закончился со счётом 2:1

вчера 19:30

Фотографии из группы ХК "Сибирь" в социальной сети "В контакте".

Закончился второй период матча «Сибирь» — «Куньлунь»; счёт открыл нападающий команды «Куньлунь» Герман Шапорев.

Второй период матча «Сибирь» — «Куньлунь» закончился со счётом 2:1 в пользу новосибирцев.

Счёт на 6 минуте второго периода открыл нападающий команды «Куньлунь» Герман Шапорев, ему ассистировали Сергей Монахов и Денис Осипов.

Сравнял счёт Ефим Гуркин, защитник «Сибири». Ему помогли Виктор Комаров и Егор Миловзоров.

Однако за несколько минут до окончания второго периода «Сибирь» вновь вырвалась вперёд. Гол в ворота соперников забил нападающий «Сибири» Виктор Комаров, ассистенты — Константин Алексеев и Эрик О-Делл.

Регулярный матч КХЛ проходит на ледовой арене ЛДС «Сибирь» в Новосибирске.

Напомним, первый период матча закончился в ничью.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Сибирь
хоккей
кхл
матч

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