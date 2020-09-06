«Сибирь» одержала победу над командой «Куньлунь» в матче КХЛ

Фотографии из группы ХК "Сибирь" в социальной сети "В контакте".

Закончился третий период матча «Сибирь» — «Куньлунь»; счёт по итогам игры 5:4 в пользу «Сибири».

Регулярный матч КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь» закончился со счётом 5:4 в пользу новосибирцев.

Счёт в матче на 6 минуте второго периода открыл нападающий команды «Куньлунь» Герман Шапорев.

Сравнял счёт Ефим Гуркин, защитник «Сибири», но за несколько минут до окончания второго периода «Сибирь» вновь вырвалась вперёд. Гол в ворота соперников забил нападающий «Сибири» Виктор Комаров.

В начале третьего периода нападающий команды «Куньлунь» Иван Николишин сравнял счёт. Однако на 46 минуте матча нападающий Дмитрий Саюстов забил ещё один гол в ворота соперников.

Позже нападащий команды «Куньлунь» Алексей Кручинин снова смог уравнять счёт. Но нападающие «Сибири» Данил Романцев и Владимир Первушин вскоре забили ещё две шайбы в ворота соперников.

На 56 минуте матча команде «Куньлунь» удалось уменьшить разрыв — шайбу в ворота «Сибири» загнал нападающий Герман Шапорев. Это был уже второй его гол за игру.

Но изменить счёт за оставшиеся до конца игры минуты больше не удалось. С отрывом в одно очко победу одержала «Сибирь».

Регулярный матч КХЛ проходил на ледовой арене ЛДС «Сибирь» в Новосибирске.

Напомним, почётным гостем матча стал Александр Овечкин.