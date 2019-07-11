Сорвал цепочку с шеи и сбежал: уличного грабителя задержали в Первомайском районе

Фото с сайта pixabay.com

Мужчина сорвал золотую цепочку с жительницы Первомайского района и убежал; вора задержала полиция.

Новосибирец сорвал золотую цепочку стоимостью около 35 000 рублей с женщины в Первомайском районе. После этого преступник сбежал. В пресс-службе регионального отделения МВД сообщили, что мужчина задержан.

Преступником оказался уже ранее судимый за кражу и грабёж 34-летний житель Первомайского района.

Рецидивиста оставили под стражей до окончания расследования. За грабёж он может вновь отправиться в тюрьму на срок до 4 лет.

Дорогой вид цепочек часто привлекает любителей лёгкой наживы. Этим летом в Новосибирске случаи грабежа происходили уже несколько раз. 11 июля мужчина отобрал украшение у женщины в Кировском районе.